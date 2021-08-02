Долги, которые Россия простила другим странам, могли бы пойти на развитие пенсионной системы

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 августа 2021, 15:04 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Россия простила другим странам по нынешнему курсу порядка 150 млрд долларов накопленных с советского периода долгов. Для того, чтобы в ближайшие десятилетия работающие и неработающие пенсионеры смогли получать прибавку к выплатам в среднем 12 тыс. руб. за год без повышения пенсионного возраста, стране понадобилось бы дополнительно найти около 11 трлн рублей.



Минфин в 2021 году оценил долговые обязательства других стран перед Россией в 41 млрд долларов. Но эта сумма не учитывает те долги, которые были накоплены странами еще с советского периода.



Долги Кубы России на момент подписания соглашения об их списании составили 35 млрд долларов. Странам Африки были «прощены» более 20 млрд долл. Почти 12 млрд долл. было списано Афганистану, Монголии – более 11 млрд долл., КНДР – около 11 млрд долл., Сирии – примерно 10 млрд долл., Вьетнаму – около 9,5 млрд долл. и т.д.



О совокупной задолженности перед СССР в размере 150 млрд долл. сообщал в начале нулевых Александр Шохин. Несколько лет назад рассуждал о происхождении цифры в 140 млрд долл. и глава МИД РФ Сергей Лавров.



Если пересчитать сумму прощенных Россией полностью или частично долгов по текущему курсу, хоть и с некоторыми оговорками, то получится около 11 трлн руб. В настоящее время это почти половина годового объема доходов федерального бюджета РФ: в 2021 году доходы бюджета ожидаются на уровне почти 19 трлн руб.



При этом предполагалось, что благодаря повышению пенсионного возраста в предстоящие шесть лет, ежегодная прибавка к пенсии будет составлять у среднестатистического неработающего пенсионера около 12 тыс. руб. (по 1 тыс. руб. в месяц). Суммы в 11 трлн руб. могло бы хватить на то, чтобы каждому пенсионеру вне зависимости от того, работает он или нет, страна обеспечивала ту самую прибавку 12 тыс. руб. в год на протяжении нескольких десятилетий. При этом повышать пенсионный возраст необходимости бы не было. Конечно, это очень условные расчеты, но они наглядно показывают масштаб изъятых из развития или недополученных экономикой ресурсов.



Доцент РАНХиГС Кира Сазонова считает, что многие кредиты выдавались еще в советские времена, в другой геополитической и экономической реальности, и по многим списанным кредитам были получены конкретные политические и экономические преференции. По ее словам, неправильно считать списанные долги реальными деньгами. Эксперт отмечает, что любая держава, обладающая серьезными внешнеполитическими амбициями, может списывать другим странам очень большие суммы.



«Решение глобальных геополитических задач стоит больших денег. Объемы средств, которые Китай вкладывает сегодня в Африку и Среднюю Азию, просто огромны», – подчеркивает Кира Сазонова.



Основную часть задолженности составляли кредиты на поставки советской военной техники, и кредитование многих стран «третьего мира» в советское время имело в большей степени политическую, чем экономическую основу, уточняет Александр Михайленко, завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности Института права и национальной безопасности РАНХиГС.



Некоторые эксперты все же указывают на проблему изъятия из благосостояния средств с не всегда ощутимыми, в том числе политическими, бонусами.



«Если бы деньги использовались внутри страны, они позволили создать рабочие места, что само по себе подстегнуло бы экономику. Если бы эти деньги были возвращены в экономику, они приносили бы прибыль. И можно было бы не просто закрыть дырки в бюджете и Пенсионном фонде, а получить постоянный источник дохода, который мог бы предотвратить само появление этих дыр», – считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



При этом, по его словам, не все заверения некоторых союзников в дальнейшем были действительно в полной мере реализованы.





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