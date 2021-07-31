США планируют выделить на поддержку малого бизнеса в Грузии 19 миллионов долларов

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31 июля 2021, 08:33

калькулятор, pixabay.com

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено в скором времени запустить программу, которая окажет грузинскому бизнесу помощь в получении доступа к государственному и частному финансированию.

Согласно тексту документа, которым располагает RT, ппрограмма финансовых инноваций USAID направлена на поддержку углубления финансового рынка Грузии вне банковского сектора, а также на налаживание связей между грузинским бизнесом и диверсифицированным инвестиционным капиталом. США планирует выделить на данные цели 19 миллионов долларов.

Потенциальные исполнители проекта должны будут расширить доступ для малого бизнеса к различным видам капитала, кроме банковских кредитов, а также привлечь грузинских и международных бизнес-консультантов, которые окажут компаниям помощь в получении финансирования.

Предполагается также, что будут созданы инициативы, которые, в частности, смогут укрепить нормативно-правовую базу и институты финансового посредничества. В Штатах рассчитывают на то, что данный проект позволит сформировать в Грузии динамичный финансовый рынок, который сможет отвечать потребностям частного сектора.

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