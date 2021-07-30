Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

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30 июля 2021, 13:26

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении на субсидии малому и среднему бизнесу в Москве дополнительно пяти миллиардов рублей.



Благодаря этой мере, предприниматели смогут компенсировать затраты на мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, и получить льготные кредиты.



Отмечается, что один миллиард рублей выделили из городского бюджета на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Речь идет о компенсации затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).



Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.



Получатели субсидий обязаны выполнить требование главного государственного санитарного врача по городу Москве о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные соответствующим указом Мэра Москвы. Заявку на получение субсидии будут принимать в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы с 1 сентября.



Еще четыре миллиарда рублей направят на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Решение о продлении до 31 декабря программы предоставления льготных стабилизационных кредитов было принято Правительством Москвы после обращения бизнес-сообщества. Компании, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика семь процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до восьми процентов.



Отмечается также, что кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличили до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.



Напомним, в 2020‒2021 годы в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму свыше 132 миллиардов рублей получили более 18 тысяч компаний. В них работают порядка 127 тысяч человек.





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