Бывший глава МИД Дании призвал превратить «Северный поток – 2» в пиррову победу России

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30 июля 2021, 09:08 Источник: Berlingske

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что Западу необходимо сделать все возможное, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы.

Уффе Эллеманн-Йенсен отметил, что для снижения угрозы зависимости от российского газа, следует максимально быстро достроить газопровод из Норвегии в Польшу. Экс-министр подчеркнул, что европейцы должны обладать возможностью перекрыть кран, когда "понадобится надавить на Россию".

Датский дипломат также в качестве альтернативы предложил закупать сжиженный газ в США. Более того, по его мнению, общая энергетическая политика Европы могла бы "давить" на РФ на рынке голубого топлива.

Экс-глава МИД Дании призвал сделать все необходимое для превращения "Северного потока – 2" в пиррову победу Москвы. Данный фразеологизм означает, что победа достается чересчур высокой ценой или вовсе приводит к поражению.

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