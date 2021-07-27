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Эксперты МВФ ожидают, что рост мировой экономики в 2022 году составит 4,9%

, 16:22 Источник: ТАСС

Эксперты МВФ ожидают, что рост мировой экономики в 2022 году составит 4,9%
рост, экономика, pixabay.com

Эксперты Международного валютного фонда считают, что рост глобального ВВП в 2022 году должен составить 4,9%. Данный прогноз содержится в обновленном докладе о перспективах развития мировой экономики.

Согласно последней информации, специалисты МВФ повысили ожидания на 0,5 п.п. по сравнению с документом, опубликованным в апреле. Подчеркивается, однако, что прогноз на текущий год остался без изменений – рост прогнозируется на уровне 6%.

Уточняется, что повышение прогноза на 0,5 п.п. в следующем году во многом обусловлено развитыми экономиками, среди которых США.

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