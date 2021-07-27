Эксперты МВФ ожидают, что рост мировой экономики в 2022 году составит 4,9%

Эксперты Международного валютного фонда считают, что рост глобального ВВП в 2022 году должен составить 4,9%. Данный прогноз содержится в обновленном докладе о перспективах развития мировой экономики.
Согласно последней информации, специалисты МВФ повысили ожидания на 0,5 п.п. по сравнению с документом, опубликованным в апреле. Подчеркивается, однако, что прогноз на текущий год остался без изменений – рост прогнозируется на уровне 6%.
Уточняется, что повышение прогноза на 0,5 п.п. в следующем году во многом обусловлено развитыми экономиками, среди которых США.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.