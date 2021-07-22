Экономист Сафонов прокомментировал индексацию зарплат

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений считает, что нужно ввести индексацию зарплат в соответствии с инфляцией. Экономист Александр Сафонов рассказал Общественной службе новостей, к чему может привести данная инициатива.
По его мнению, обязанность индексации зарплат приведет к сокращению рабочих мест, поскольку разные отрасли в России имеют свой собственный путь развития и не все осилят такую возможность.
«Например, профсоюзные организации Германии и Франции активно обсуждают с работодателями обратную историю сохранения рабочих мест. Наши предприятия начнут прятать реальную заработную плату через выплату в конвертах», - говорит Александр Сафонов.
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