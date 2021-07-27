Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей

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27 июля 2021, 16:05 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Дом Правительства РФ, Aleksander Grishin/Global Look Press

Правительство Российской Федерации поручило Министерству финансов увеличить резервный фонд кабинета министров на 689,5 млрд рублей в связи с изменением прогноза социально-экономического развития.

Минфину РФ поручается в установленном порядке внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, которые предусматривают увеличение резервного фонда правительства на 689 511 676,5 тысячи рублей в пределах увеличения прогнозирования уровня ненефтегазовых доходов федерального бюджета на текущий год в соответствии с изменением правительством страны прогноза социально-экономического развития.

Ранее в Счетной палате заявили, что объем резервного фонда правительства на 1 октября 2020 года достигал 1,69 трлн. рублей против 203 млрд рублей в 2019 году. В августе прошлого года российское правительство увеличило объем резервного фонда на 1,8 трлн. рублей.

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