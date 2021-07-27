Аргументы Недели Экономика 13+

Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей

, 16:05 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей
Дом Правительства РФ, Aleksander Grishin/Global Look Press

Правительство Российской Федерации поручило Министерству финансов увеличить резервный фонд кабинета министров на 689,5 млрд рублей в связи с изменением прогноза социально-экономического развития.

Минфину РФ поручается в установленном порядке внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, которые предусматривают увеличение резервного фонда правительства на 689 511 676,5 тысячи рублей в пределах увеличения прогнозирования уровня ненефтегазовых доходов федерального бюджета на текущий год в соответствии с изменением правительством страны прогноза социально-экономического развития.

Ранее в Счетной палате заявили, что объем резервного фонда правительства на 1 октября 2020 года достигал 1,69 трлн. рублей против 203 млрд рублей в 2019 году. В августе прошлого года российское правительство увеличило объем резервного фонда на 1,8 трлн. рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей

Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей

Правительство Российской Федерации поручило Министерству финансов увеличить резервный фонд кабинета министров на 689,5 млрд рублей в связи с изменением прогноза социально-экономического развития.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью