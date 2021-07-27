Евродепутаты заявили о необходимости увеличения трат на поддержку стран «Восточного партнёрства»

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2021, 08:45

pixabay.com

Евродепутат из Люксембурга Шарль Гёренс и его эстонский коллега Урмас Паэт выступили за увеличение расходов на проекты “Восточного партнерства”. Они предложили выделить еще порядка 14,7 млн евро.

Парламентарии подчеркнули, что к восточным соседям следует применять различные подходы. Об этом сказано в поправках к проекту бюджета интеграционного объединения на 2022 финансовый год, пишет RT.

Отмечается, что указанная статья бюджета может составить свыше 714 млн евро. Политики заявили о необходимости указать в предназначенном для региона финансовом пакете некоторые политические устремления. Речь идет в том числе о важности восстановления государств будто бы в связи с “дестабилизирующими действиями” российского руководства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости