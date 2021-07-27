Евродепутаты заявили о необходимости увеличения трат на поддержку стран «Восточного партнёрства»
27 июля 2021, 08:45
Евродепутат из Люксембурга Шарль Гёренс и его эстонский коллега Урмас Паэт выступили за увеличение расходов на проекты “Восточного партнерства”. Они предложили выделить еще порядка 14,7 млн евро.
Парламентарии подчеркнули, что к восточным соседям следует применять различные подходы. Об этом сказано в поправках к проекту бюджета интеграционного объединения на 2022 финансовый год, пишет RT.
Отмечается, что указанная статья бюджета может составить свыше 714 млн евро. Политики заявили о необходимости указать в предназначенном для региона финансовом пакете некоторые политические устремления. Речь идет в том числе о важности восстановления государств будто бы в связи с “дестабилизирующими действиями” российского руководства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.