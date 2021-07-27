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Евродепутаты заявили о необходимости увеличения трат на поддержку стран «Восточного партнёрства»

, 08:45

Евродепутаты заявили о необходимости увеличения трат на поддержку стран «Восточного партнёрства»
pixabay.com

Евродепутат из Люксембурга Шарль Гёренс и его эстонский коллега Урмас Паэт выступили за увеличение расходов на проекты “Восточного партнерства”. Они предложили выделить еще порядка 14,7 млн евро.

Парламентарии подчеркнули, что к восточным соседям следует применять различные подходы. Об этом сказано в поправках к проекту бюджета интеграционного объединения на 2022 финансовый год, пишет RT.

Отмечается, что указанная статья бюджета может составить свыше 714 млн евро. Политики заявили о необходимости указать в предназначенном для региона финансовом пакете некоторые политические устремления. Речь идет в том числе о важности восстановления государств будто бы в связи с “дестабилизирующими действиями” российского руководства.

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