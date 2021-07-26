Аналитик Юшков заявил, что для Украины будет проблематично начать разработку «зеленого» водорода

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26 июля 2021, 10:19

флаг Украины, pixabay.com

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что разработка "зеленого" водорода будет проблематична для Украины.

Аналитик, комментируя заявление главы исполкома украинского Национального совета реформ Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Киеву после запуска "Северного потока – 2" следует начать разработку собственных ресурсов, отметил, что у украинских властей наступила "стадия принятия" трубопровода.

Игорь Юшков в беседе с RT подчеркнул, что в Киеве думают, как жить дальше после запуска газопровода. Эксперт заметил, что водород, который упомянул Михаил Саакашвили, надо из чего-то производить. В мире водород в основном производят из метана, из обычного природного газа. Специалист обратил внимание на то, что Украина в настоящий момент производит 20 млрд. кубов газа, а потребляет 30. "Им хотя бы от этого уйти", – уточнил Юшков.

Второй способ производства – из возобновляемых источников энергии (ветряков, солнечных панелей и методом электролиза воды). В Европе хотят развивать именно такой вариант получения "зеленого" водорода, однако для Украины ом может быть проблематичным.

По словам Игоря Юшкова, возобновляемые источники энергии у Украины есть, но они создают больше проблем для страны. Дело в том, что электричества они дают мало, а средств с энергорынка оттягивают очень много. Именно поэтому, если на украинской территории построят еще больше возобновляемых источников энергии для производства водорода, то окажется, что для населения тариф на электричество будет слишком высоким.

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