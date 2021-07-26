Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

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26 июля 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Михаил Саакашвили, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Киев после запуска "Северного потока — 2" должен начать разрабатывать собственные ресурсы.

Саакашвили выразил уверенность в том, что нельзя верить гарантиям, что после запуска "Северного потока – 2" транзит газа через территорию Украины сохранится.

По мнению главы исполкома Национального совета реформ, очевидно, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода будет уменьшаться. Однако, как считает Михаил Саакашвили, это следует компенсировать тем, что Киев должен разрабатывать собственные ресурсы, в частности, "зеленый" водород.

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