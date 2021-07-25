Журналист Минин пожаловался на превращение газа в предмет роскоши для украинцев

В соглашении Вашингтона и Берлина по проекту “Северный поток - 2” присутствует масса невыгодных для Украины деталей. К такому выводу пришел журналист одного из украинских изданий Максим Минин.
Он подчеркнул, что в заявлении нашлось место для Киева, но при этом украинское руководство не является стороной сделки. По словам журналиста, Запад намекнул, что “газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши”.
Автор материала отметил, что власти ФРГ заявили о том, что приступят к переговорам с Российской Федерацией о пролонгации транзита газа до 2034 года. Минин указал на то, что вместо украинцев в переговорах с “Газпромом” будут принимать участие иные страны. Он добавил, что властям Украины не предоставили каких-либо “серьезных гарантий”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.