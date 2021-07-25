Журналист Минин пожаловался на превращение газа в предмет роскоши для украинцев

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25 июля 2021, 17:36 Источник: РИА Новости

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В соглашении Вашингтона и Берлина по проекту “Северный поток - 2” присутствует масса невыгодных для Украины деталей. К такому выводу пришел журналист одного из украинских изданий Максим Минин.

Он подчеркнул, что в заявлении нашлось место для Киева, но при этом украинское руководство не является стороной сделки. По словам журналиста, Запад намекнул, что “газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши”.

Автор материала отметил, что власти ФРГ заявили о том, что приступят к переговорам с Российской Федерацией о пролонгации транзита газа до 2034 года. Минин указал на то, что вместо украинцев в переговорах с “Газпромом” будут принимать участие иные страны. Он добавил, что властям Украины не предоставили каких-либо “серьезных гарантий”.

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