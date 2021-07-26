Мишустин заявил, что российские власти обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 июля 2021, 08:33 Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего визита на Итуруп в понедельник заявил, что российские власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны.

В рамках беседы с работниками рыбопромышленной отрасли Михаил Мишустин пояснил, что режим свободной таможенной территории важен для того, чтобы помочь предприятиям в процессе импорта оборудования и прочих товаров.

Российский премьер добавил, что власти РФ рассматривают возможность освобождения инвесторов на Курильских островах от уплаты части налогов, среди которых, налоги на прибыль, имущество, землю, добавленную стоимость, а также транспортные средства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости