Депутат бундестага Эрнст назвал «победой разума» соглашение с США по «Северному потоку – 2»

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 июля 2021, 13:36

бундестаг, pixabay.com

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил в беседе с журналистами в воскресенье, что соглашение Германии и США по "Северному потоку — 2" стало "победой разума".

Клаус Эрнст уточнил, что достигнутое между Берлином и Вашингтоном соглашение по газопроводу является также победой международного права и закона, поскольку ограничительные меры США, введение санкций, которые не касались этой страны, были "совершенно неприемлемыми".

В беседе с RT глава комитета бундестага также выразил мнение, что Соединенные Штаты в вопросах энергетики занимаются продвижением только собственных интересов.

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