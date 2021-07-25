Депутат бундестага Эрнст назвал «победой разума» соглашение с США по «Северному потоку – 2»
25 июля 2021, 13:36
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил в беседе с журналистами в воскресенье, что соглашение Германии и США по "Северному потоку — 2" стало "победой разума".
Клаус Эрнст уточнил, что достигнутое между Берлином и Вашингтоном соглашение по газопроводу является также победой международного права и закона, поскольку ограничительные меры США, введение санкций, которые не касались этой страны, были "совершенно неприемлемыми".
В беседе с RT глава комитета бундестага также выразил мнение, что Соединенные Штаты в вопросах энергетики занимаются продвижением только собственных интересов.
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