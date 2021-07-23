В Еврокомиссии заявили, что обдумывают запрос Украины на консультации по «Северному потоку – 2»

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23 июля 2021, 14:40 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

В пятницу, 23 июля, стало известно, что Еврокомиссия получила запрос Украины на консультации по "Северному потоку — 2" в рамках соглашения об ассоциации между страной и Европейским союзом.

В пресс-службе ЕК подтвердили, что запрос со стороны Украины на консультации по газопроводу "Северный поток – 2" получен, в настоящий момент он обдумывается.

Ранее в Киеве сослались на текст статьи 274 соглашения об ассоциации и заявили, что официально инициируют консультации с Еврокомиссией и ФРГ по трубопроводу, который якобы угрожает безопасности Украины, а также нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. Соответствующие ноты были отправлены в Брюссель и Берлин.

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