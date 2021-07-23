Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

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23 июля 2021, 13:41 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пятницу, 23 июля, стало известно, что Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Теперь данный показатель составляет 6,5 процента годовых.

Подчеркивается, что совет директоров Банка России сегодня принял решение увеличить ключевую ставку на 1 процентный пункт, что стало максимальным шагом повышения с 2014 года. Согласно оценкам ЦБ, во II квартале текущего года российская экономика достигла уровня, который был до пандемии коронавируса нового типа. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями увеличения выпуска, что способно впоследствии привести к более длительному отклонению инфляции вверх от цели.

Принятое Банком России решение по ключевой ставке направлено на ограничение вышеуказанного риска, а также на возвращение инфляции к уровню 4%.

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