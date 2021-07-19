Россияне решили, что лучше платить по кредитам, чем копить дешевеющие рубли

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19 июля 2021, 10:19

Средний размер потребительского кредита в России составляет 300 тысяч рублей. В прошлом году данный показатель был на 42% меньше. В июне россияне взяли кредитов на 1,3 триллиона рублей. Большая часть данной суммы была выдана наличными деньгами.



По итогам года рост потребительского кредитования может увеличиться на 20%. В Центробанке опасаются перегрева на этом рынке, поэтому регулятор намерен ввести ограничительные меры. В первую очередь будет поднята ключевая ставка. С весны она уже увеличилась на 1,25%. Также будут ужесточены требования к выдаче кредитов на большие суммы.



Финансовые аналитики считают происходящую ситуацию на кредитном рынке, положительной. Выбор заёмщиков, регулирование размера потребительского кредита позволяют банкам вернуться на докризисный уровень. Обращение в банк для россиян является вынужденной мерой. Подорожание товаров не позволяет поддерживать привычный уровень жизни населения на прежний размер дохода. Также граждане спешат приобрести ряд товаров в кредит, чтобы не заниматься накоплением, которое сгорит от инфляции. Из-за пандемии многие россияне отложили строительство домов, ремонт квартир, приобретение автомобиля.





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