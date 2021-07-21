Госдеп сообщил, что в середине августа представит санкции по «Северному потоку – 2»

Государственный департамент США в августе текущего года в рамках доклада конгрессу предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку – 2".
Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в середине августа необходимо отчитаться конгрессу и рассмотреть вопросы санкционной активности в отношении юридических лиц.
В Госдепе заметили, что Вашингтон оппонирует проекту строительства газопровода, однако осознает, что не допустить его завершения вряд ли удастся. В ведомстве добавили, что относятся к ситуации прагматично и уточнили, что в фокусе сейчас находится уверенность в том, что США смогут противостоять использованию Россией энергии как оружия.
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