Госдеп сообщил, что в середине августа представит санкции по «Северному потоку – 2»

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21 июля 2021, 22:54 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Государственный департамент США в августе текущего года в рамках доклада конгрессу предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку – 2".

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в середине августа необходимо отчитаться конгрессу и рассмотреть вопросы санкционной активности в отношении юридических лиц.

В Госдепе заметили, что Вашингтон оппонирует проекту строительства газопровода, однако осознает, что не допустить его завершения вряд ли удастся. В ведомстве добавили, что относятся к ситуации прагматично и уточнили, что в фокусе сейчас находится уверенность в том, что США смогут противостоять использованию Россией энергии как оружия.

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