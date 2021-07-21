Нуланд: Германия обязуется добиваться санкций против РФ, если страна будет использовать энергию как оружие

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21 июля 2021, 20:02 Источник: РИА "Новости"

замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Michal Krumphanzl/CTK

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренности с США по "Северному потоку – 2" обязуется добиваться санкций против РФ, если та будет использовать энергию как оружие против европейских стран.

Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе заявила, что в рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на Европейский союз, чтобы тот принял меры, в частности, санкционные, для ограничения экспорта российской энергии в Европу, если Москва будет использовать ее в качестве оружия.

Нуланд также подчеркнула, что во время процесса переговоров проводились и консультации с украинцами.

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