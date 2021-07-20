Доцент НИУ ВШЭ Романова заявила, что США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока – 2»

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20 июля 2021, 11:13 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова утром во вторник, 20 июля, заявила, что США уже не удастся помешать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2".

Татьяна Романова, однако, выразила мнение, что в перспективе угроза проекту может исходить не от давления со стороны властей Соединенных Штатов Америки, а от изменения энергетического баланса Европейского союза, когда в в 2030-2035 годам будут преобладать возобновляемые источники энергии.

Напомним, в минувший понедельник стало известно, что Вашингтону и Берлину удалось устранить имевшиеся разногласия по "Северному потоку – 2", вследствие чего о сделке будет объявлено уже в ближайшие дни.

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