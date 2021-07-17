В Челябинске спрос на курьеров вырос почти в 5 раз
17 июля 2021, 10:34 Анна Семенова
Наш город лидирует также по зарплате, которую готовы платить людям, готовым доставлять заказы
Вакансии для курьеров множатся в стране с геометрической прогрессией. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob, проведенное в городах-миллионниках
Наибольший спрос на людей, готовых доставлять заказы, отметили в Челябинске. Требуются курьеры как с личным автомобилем, так и без него. С июня количество вакансий по данному направлению выросло в 4,3 раза. Это даже больше, чем в Москве (там зафиксирован рост в 4 раза).
Зарплату курьерам в Челябинске предлагают достойную: тем, кто работает на велосипеде или пешком – до 60 тысяч. А тем, кто согласен трудиться на собственном авто, сулят до 110 тысяч в месяц.
Это одни из самых высоких зарплат по стране, больше можно заработать только в Москве и Краснодаре.
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