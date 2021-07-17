В Челябинске спрос на курьеров вырос почти в 5 раз

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17 июля 2021, 10:34 Анна Семенова

Даже работая пешком, курьер может заработать приличную сумму. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Наш город лидирует также по зарплате, которую готовы платить людям, готовым доставлять заказы

Вакансии для курьеров множатся в стране с геометрической прогрессией. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob, проведенное в городах-миллионниках

Наибольший спрос на людей, готовых доставлять заказы, отметили в Челябинске. Требуются курьеры как с личным автомобилем, так и без него. С июня количество вакансий по данному направлению выросло в 4,3 раза. Это даже больше, чем в Москве (там зафиксирован рост в 4 раза).

Зарплату курьерам в Челябинске предлагают достойную: тем, кто работает на велосипеде или пешком – до 60 тысяч. А тем, кто согласен трудиться на собственном авто, сулят до 110 тысяч в месяц.

Это одни из самых высоких зарплат по стране, больше можно заработать только в Москве и Краснодаре.

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