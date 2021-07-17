РФ в мае сократила вложения в американский госдолг

В мае 2021 года российские вложения в американские гособлигации сократились примерно на 150 миллионов долларов и достигли показателя 3,8 миллиарда долларов. Об этом заявили в министерстве финансов США.
Согласно данным американского Минфина, российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле текущего года, а также 3,976 миллиарда долларов в марте, когда вложения были сокращены на 30 процентов.
Отметим, что РФ перестала входить в список наиболее крупных держателей госдолга Соединенных Штатов после того, как стала распродавать свой портфель, который в 2018 году насчитывал 96 миллиардов долларов.
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