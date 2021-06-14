Санкции США на ряд операций с российским госдолгом 14 июня вступили в силу
14 июня 2021, 15:59Источник:
ТАСС
Санкции США, принятые в апреле 2021 года в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ) вступили в силу в понедельник, 14 июня. Согласно антироссийским санкциям, американским финансовым институтам (банкам, брокерам, инвестиционным компаниям) запрещено участвовать в первичных размещениях облигаций Министерства финансов России и Центрального банка Российской Федерации и Фонда национального благосостояния.
Также вводится запрет на кредитование рублевых или нерублевых средств этим организациям. Запрет не затрагивает вторичный рынок. Это позволяет финансовым институтам США в теории перекупать бумаги у других игроков, но в Вашингтоне не исключали, что ограничения в дальнейшем могут ужесточить.
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