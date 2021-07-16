Путин заявил, что скорость восстановления экономики зависит от темпов вакцинации против COVID-19

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16 июля 2021, 16:40 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 16 июля, заявил, что от темпов вакцинации против коронавируса зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу.

Владимир Путин в рамках саммита АТЭС уточнил, что именно от темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро восстановится глобальная экономика, будут минимизированы рискы, связанные с новыми волнами заражений коронавирусной инфекцией, а также преодолены негативные тенденции в соцсфере.

Ранее Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал государства к сентябрю текущего года привить от COVID-19 минимум десять процентов населения.

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