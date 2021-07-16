Путин заявил, что скорость восстановления экономики зависит от темпов вакцинации против COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 16 июля, заявил, что от темпов вакцинации против коронавируса зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу.
Владимир Путин в рамках саммита АТЭС уточнил, что именно от темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро восстановится глобальная экономика, будут минимизированы рискы, связанные с новыми волнами заражений коронавирусной инфекцией, а также преодолены негативные тенденции в соцсфере.
Ранее Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал государства к сентябрю текущего года привить от COVID-19 минимум десять процентов населения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.