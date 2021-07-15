Кандидат на пост канцлера ФРГ Лашет назвал «Северный поток – 2» необходимым для страны

Кандидат на пост канцлера ФРГ от консервативного блока Армин Лашет в ходе подиумной дискуссии, организованной изданием Stuttgarter Zeitung, заявил, что газопровод "Северный поток – 2" необходим Германии.
Лашет отметил, что считает "Северный поток – 2" правильным для Германии, поскольку страна стоит на пороге переходного периода перед процессом создания зеленой энергетики.
Кандидат на пост канцлера ФРГ, говоря о позиции Вашингтона по данному проекту, обратил внимание на недавнее решение лидера страны Джо Байдена не вводить санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Напомним, ранее Армин Лашет заявил, что при запуске "Северного потока — 2", а также при выдаче разрешения на его работу со стороны Евросоюза следует поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях.
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