Зеленский заявил, что у них с Меркель разные взгляды по «Северному потоку – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что остался доволен результатами встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, несмотря на разные взгляды по строительству "Северного потока — 2".
В минувший понедельник Зеленский встретился с Меркель в Берлине. Глава Украины и канцлер ФРГ обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство газопровода "Северный поток – 2", проведение реформ на украинской территории, а также борьбу с коррупцией.
Владимир Зеленский уточнил, что взгляды Ангелы Меркель расходятся с его видением ситуации, связанной со строительством трубопровода, хотя Украине и Германии удалось прийти к единому пониманию ряда аспектов.
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