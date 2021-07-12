Nord Stream AG на десять дней приостановит прокачку газа по «Северному потоку»

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12 июля 2021, 21:38 Источник: ТАСС

газопровод, Stefan Sauer/dpa

Nord Stream AG остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" с 13 по 23 июля. Данные меры будут приняты в целях проведения работ по плановому техническому обслуживанию.

В компании уточнили, что в рамках техобслуживания специалисты проведут тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации, чтобы обеспечить эффективную, надежную и безопасную эксплуатацию газопровода "Северный поток".

В Nord Stream AG уточнили, что график и план работ по техническому обслуживанию были заранее согласованы с партнерами по транспортировке газа.

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