Глава Минфина Силуанов заявил о риске «перегрева» мировой экономики

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12 июля 2021, 15:28 Источник: РИА "Новости"

министр финансов РФ Антон Силуанов, Kremlin Pool/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20" заявил, что продолжительное сохранение антикризисных мер в некоторых странах может привести к "перегреву" мировой экономики.

Глава российского Минфина подчеркнул, что экономическая политика по выходу из кризиса одних стран влияет на другие, вследствие чего некоторые государства уже приступили к нормализации своей денежно-кредитной политики, а другие оставили в действии меры экономического стимулирования.

"Видим в этом риск для мировой экономики", – заметил Антон Силуанов и уточнил, что длительное сохранение антикризисных мер способно привести к "перегреву" экономики и накоплению дисбалансов.

Министр добавил, что в настоящий момент следует максимально быстро обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики в соответствии с темпами восстановления экономики, а также усиления инфляционного давления.

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