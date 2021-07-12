Глава Минфина Силуанов заявил о риске «перегрева» мировой экономики

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20" заявил, что продолжительное сохранение антикризисных мер в некоторых странах может привести к "перегреву" мировой экономики.
Глава российского Минфина подчеркнул, что экономическая политика по выходу из кризиса одних стран влияет на другие, вследствие чего некоторые государства уже приступили к нормализации своей денежно-кредитной политики, а другие оставили в действии меры экономического стимулирования.
"Видим в этом риск для мировой экономики", – заметил Антон Силуанов и уточнил, что длительное сохранение антикризисных мер способно привести к "перегреву" экономики и накоплению дисбалансов.
Министр добавил, что в настоящий момент следует максимально быстро обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики в соответствии с темпами восстановления экономики, а также усиления инфляционного давления.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости