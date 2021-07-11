Sohu об исключении доллара из ФНБ России: Москва «провела действительно мощную атаку на американскую валюту»

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11 июля 2021, 10:23 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В китайском интернет-сегменте разместили материал, посвященный исключению доллара Соединенных Штатов из Фонда национального благосостояния России. Ранее об этом решении объявили в министерстве финансов РФ.

Портал Sohu пишет, что американцы приложили немало усилий для превращения доллара в главную резервную валюту мира. Вашингтону удалось привязать к ней основные сырьевые товары, в числе которых нефть и железная руда. Ресурс констатирует, что доллар стал инструментом, позволившим Штатам на протяжении десятилетий манипулировать рынками и выжимать все соки из мировой промышленности.

Комментируя исключение доллара из российского ФНБ, в Sohu отметили, что Москва «провела действительно мощную атаку на американскую валюту». РФ продемонстрировала, что «доллар не вечен и отказ от него реален», также говорится в публикации китайского сайта, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

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