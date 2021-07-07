Экономист Кричевский: доллары, изъятые из ФНБ, следует потратить на ремонт школьных туалетов

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7 июля 2021, 14:05 Александр Саргин

Фото: соцсети

Доллар США теперь полностью исключен из состава Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в Минфине РФ. Это необходимо было сделать для «обеспечения сохранности средства Фонда в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на «дедолларизацию» экономики РФ, отметили в ведомстве.

Напомним, что ФНБ формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти, а также доходов от управления средствами - инвестиций в финансовые активы, в том числе иностранные. Фонд национального благосостояния входит в механизм пенсионного обеспечения россиян. Так как же эти изменения отразятся на жизни граждан нашей страны?

«Для обывателя эта новость имела бы интерес, - сообщил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, - если бы министр финансов заявил о том, что доллары, которые изъяли из ФНБ, будут потрачены, например, на ремонт школьных туалетов или на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе малой авиации в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть мы продаем эти доллары ЦБ по курсу, а на вырученные рубли занимаемся переустройством, благоустройством и т.п., чтобы не было так позорно».

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение американской валюты в России. «Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах», - отметил Кудрин.

«Никому не интересно то, что вы перекладываете из одного кармана в другой, - сказал «АН» Кричевский, - да еще и непонятно, сработает это или не сработает».

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