Сланцевая революция угрожает экологии и модернизации экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 июня 2021, 13:14

В 2021 г. в России должна начаться промышленная добыча сланцевой нефти, что укрепит статус России как энергетической сверхдержавы.



С одной стороны, это для экономики хорошо: власть пережила стадию отрицания сланцевой нефти, из-за которой цена барреля вряд ли когда-нибудь взлетит до ностальгических 100–130 долларов. С другой – печалит пристрастие правительства к привычным обезболивающим, не обещающим стране ничего похожего на модернизацию.



По итогам 2013 г. США неожиданно оказались на первом месте в мире по добыче нефти, оставив позади Саудовскую Аравию и Россию. Причина – в 20%-ном росте добычи неконвенциональной (т.е. добываемой нетрадиционным путём) нефти: из битуминозных песков, горючих сланцев или морского шельфа. Стремительные изменения на рынке энергоносителей тут же окрестили «сланцевой революцией». Сланцевый газ присутствует в мире повсеместно. А это значит, что страны-экспортёры не смогут больше устраивать картельные сговоры, сокращая добычу и добиваясь роста цен. Потеряют смысл и все грандиозные газопроводы, в которых часто больше политики, чем экономики: скоро любая страна мира сможет добывать столько газа, сколько ей необходимо. А на очереди сланцевая нефть, запасы которой в мире составляют 3 трлн баррелей против 1, 3 трлн баррелей обычной нефти.



Первой реакцией России на «сланцевую революцию» было отрицание. Ведь вся наша внешняя политика исходила из зависимости Европы от сибирских энергоносителей. «Революцию» проспала не только Россия, но и многие нефтяные гиганты. А в Европе из-за протестов экологов технологии гидроразрыва пласта запрещены во Франции, Чехии, Швейцарии. Потому что в результате добычи сланцевых углеводородов начинаются подвижки почвы, заражаются питьевые источники, отмечены даже оползни и локальные землетрясения.



В России около 7% от запасов сланцевой нефти в мире, большинство которых приходится на Западную Сибирь, а экологи не имеют в стране серьёзного влияния. Пока главный урок «сланцевой революции» – рынок может изменяться очень быстро.



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