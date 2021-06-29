Эксперт Чэнь Ицзюнь назвал отказ России от доллара «насмешкой американской гегемонии»

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29 июня 2021, 07:59 Источник: ИноСМИ

доллар, фото: pixabay.com

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь прокомментировал возможный отказ РФ от доллара.

Чэнь Ицзюнь назвал дедолларизацию России «протестом, насмешкой и презрением американской гегемонии». По его словам, отказ от доллара не окажет существенного влияния на Москву, поскольку статус рубля как платежного средства в РФ стабилен. Он отметил, что основными торговыми партнерами для страны являются Европейский союз и Китай, а объемы прямой торговли с США «незначительны».

При этом эксперт считает, что дедолларизация России ставит США в «неловкое положение» перед их союзниками, тем самым унижает Вашингтон.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал подробности плана по дедолларизации России, который включает в себя три пункта.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявлял, что США стали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы.

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