Экономист Беляев заявил, что SWIFT понесет убытки, если Россия будет отключена от системы
26 июня 2021, 13:37
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в рамках разговора с журналистами утром в субботу, 26 июня, прокомментировал возможное отключение Российской Федерации от платежной системы SWIFT.
Эксперт заметил, что SWIFT — это исключительно система сообщений и команд, которые дают движение деньгам.
Михаил Беляев в рамках беседы с RT уточнил, что в самой России действует система платежей внутри ЦБ. Специалист обратил внимание на то, что она решает все вопросы в сфере движения денег по стране, поэтому в настоящий момент большинство российских компаний используют именно ее.
Кандидат экономических наук также подчеркнул, что Россия – довольно "солидный и весомый" участник SWIFT, поэтому если страну отключат, система понесет ощутимые убытки.
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