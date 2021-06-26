Экономист Беляев заявил, что SWIFT понесет убытки, если Россия будет отключена от системы

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26 июня 2021, 13:37

банковская карта, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в рамках разговора с журналистами утром в субботу, 26 июня, прокомментировал возможное отключение Российской Федерации от платежной системы SWIFT.

Эксперт заметил, что SWIFT — это исключительно система сообщений и команд, которые дают движение деньгам.

Михаил Беляев в рамках беседы с RT уточнил, что в самой России действует система платежей внутри ЦБ. Специалист обратил внимание на то, что она решает все вопросы в сфере движения денег по стране, поэтому в настоящий момент большинство российских компаний используют именно ее.

Кандидат экономических наук также подчеркнул, что Россия – довольно "солидный и весомый" участник SWIFT, поэтому если страну отключат, система понесет ощутимые убытки.

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