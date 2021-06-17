О возможном отключении от SWIFT и рисках блокировки иностранных платежных систем

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17 июня 2021, 12:45 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Карту национальной платежной системы «Мир» назвали основной 42% владельцев банковских карт в России. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Основная карта 54% россиян – это карта международной платежной системы, однако аналитики не уточнили, сколько конкретно приходится на Mastercard и Visa. Карты «Мир» есть у 87% взрослого населения России.

Чаще всего пользуются картой «Мир» как основной пожилые люди – 67%. Согласно результатам исследования, 84% респондентов, для которых карта «Мир» является основной, выпустили ее для получения соцвыплат, 40% – для получения зарплаты, 34% – в личных целях.

Конечно, пока «Мир» проигрывает Mastercard и Visa, так как она мало в каких странах принимается за границей. Однако на фоне ограничений, связанных с COVID-19, популярность международного туризма заметно снизилась. И пока не ясно, когда расходы россиян за границей вернуться на уровень 2019 года. До пандемии россияне оставляли за рубежом 55-60 млрд долл. в год.

Кстати, возвращение данных трат позволит сбить инфляцию в России

В СМИ постоянно идут разговоры о возможном отключении России от SWIFT, однако есть и риски блокировки иностранных платежных систем. Конечно, с точки зрения экономической логики Mastercard и Visa не захотят терять привлекательный российский рынок. Однако в отношении Запада к России логика часто отсутствует.

От Запада можно ожидать чего угодно

Я всем рекомендую не рисковать и полностью перевести внутренние платежи на «Мир», оставив на картах международных платежных систем небольшие суммы и использовать их только для международных поездок.

Может ли российское правительство заморозить или как-то ограничить оборот наличной валюты, и есть ли риски для держателей валюты и валютных счетов с этой стороны? Они есть, но исходят не из Кремля, а из Вашингтона. Заморозка корсчетов российских банков может ударить по держателям валютных депозитов.

Если же говорить про кэш, то вполне возможный в будущем ввод, например, «амеро» – валюты для США, Канады и Мексики, может ударить по карману держателей наличных долларов. Своим гражданам США поменяют деньги в соотношении один к одному, а вот плохим парням из Ирана или России – один к 10 или один к 100. Я бы валюту не держал, от девальвации вполне можно защититься привилегированными акциями российских «голубых фишек».

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