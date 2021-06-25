Блинкен заявил, что санкции против «Северного потока – 2» были приостановлены из-за почти полной готовности газопровода

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25 июня 2021, 12:37 Источник: Der Spiegel

госсекретарь США Энтони Блинкен, Florian Gaertner/photothek.de vi

Госсекретарь США Энтони объяснил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении компании-оператора проекта "Северный поток – 2", поскольку строительство газопровода уже почти завершено.

Блинкен в беседе с журналистами заметил, что строительство "Северного потока – 2" было начато еще в 2018 году. Когда к власти в США пришла новая администрация, заметил госсекретарь, трубопровод был завершен уже на 90%.

Энтони Блинкен уточнил, что почти полное окончание строительства газопровода является фактом, вследствие чего Вашингтону пришлось понять, как наилучшим образом использовать "плохую ситуацию", которая ему досталась.

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