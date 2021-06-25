Блинкен заявил, что санкции против «Северного потока – 2» были приостановлены из-за почти полной готовности газопровода

Госсекретарь США Энтони объяснил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении компании-оператора проекта "Северный поток – 2", поскольку строительство газопровода уже почти завершено.
Блинкен в беседе с журналистами заметил, что строительство "Северного потока – 2" было начато еще в 2018 году. Когда к власти в США пришла новая администрация, заметил госсекретарь, трубопровод был завершен уже на 90%.
Энтони Блинкен уточнил, что почти полное окончание строительства газопровода является фактом, вследствие чего Вашингтону пришлось понять, как наилучшим образом использовать "плохую ситуацию", которая ему досталась.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.