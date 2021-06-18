Какие отрасли в России обогатились во время пандемии коронавируса

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18 июня 2021, 16:49 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выяснил, какие отрасли обогатились за время пандемии COVID-19. Аналитики считают, что их подъему способствовала небольшая продолжительность локдауна в России и относительно короткие сроки дестабилизации глобального энергетического рынка.



Топ удачливых отраслей возглавили производители лекарств и медтехники и экспортеры леса. В список обогатившихся эксперты включили производителей резиновых и пластмассовых изделий, металлургию, растениеводство и животноводство, добычу руды, текстиль и одежду, обработку древесины.



Авторы исследования отмечают, что значительный рост спроса привел к существенному увеличению доли дебиторской задолженности в структуре оплаты поставок. Заказчики приобретали большую часть продукции в долг, чтобы удовлетворить возросший спрос, задолженности должны быть погашены в 2021 году, так что это не должно привести к дальнейшим негативным эффектам.



Вектор изменения финансового благополучия каждой отрасли во многом определялся разрывом между удорожанием издержек и изменением стоимости конечной продукции, подчеркивают аналитики. К примеру, если металлурги обогатились, то потребители их товаров могли обеднеть, поскольку не имели возможности компенсировать стоимость металлов повышением цен на собственную продукцию.



В Минэкономики считают, что успех металлургического комплекса вызван как благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, так и восстановлением спроса на инвестиционные товары внутри страны. По оценкам ведомства, эта динамика должна сохранится в ближайшие два-три года — предполагается рост на 5–6% в год в РФ.



Относительно сельского хозяйства отмечается, что отрасль с учетом мер поддержки показала умеренный темп роста — 1,5% к 2019 году.



«В 2020 году отечественный агропромышленный комплекс продемонстрировал высокие темпы роста по всем основным направлениям, включая животноводство, растениеводство, пищевую и перерабатывающую промышленность», — подчеркнули в Минсельхозе.



По оценкам ведомства, рост пищевой и перерабатывающей промышленности АПК в прошлом году составил 3,6 п.п. По итогам года рентабельность предприятий достигла 21% — это на 7,7 п.п. выше, чем в 2019-м.



Эксперт РАНХиГС Денис Терновский считает, что в целом политика разграничения внутреннего и мирового рынков за счет механизмов таможенных пошлин, проводимая правительством, вполне оправданна, но она дестимулирует увеличение производства. По его словам, это является естественной платой за стабилизацию внутренних цен.





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