Набиуллина: ЦБ не планирует совсем отказаться от доллара в резервах
11 июня 2021, 16:22
Центральный Банк Российской Федерации не планирует полностью отказываться от доллара в резервах. Такое заявление сделала в пятницу, 11 июня, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, - передает ТАСС.
Министр финансов Антон Силуанов в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ведомство приняло решение по сокращению вложений средств Фонда национального благосостояния РФ в доллары.
По итогам заседания совета директоров Банка России, на котором сегодня было объявлено о повышении ключевой ставки, Набиуллина объяснила, что снижение этого показателя в условиях ускорения инфляции привело бы к её дальнейшему росту и потере веры в национальную валюту, - передаёт РИА Новости.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.