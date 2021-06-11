Набиуллина: ЦБ не планирует совсем отказаться от доллара в резервах

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11 июня 2021, 16:22

Эльвира Набиуллина, фото: TASS Host Photo Agency, globallookpress.com

Центральный Банк Российской Федерации не планирует полностью отказываться от доллара в резервах.

Такое заявление сделала в пятницу, 11 июня, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, - передает ТАСС.

Министр финансов Антон Силуанов в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ведомство приняло решение по сокращению вложений средств Фонда национального благосостояния РФ в доллары.

По итогам заседания совета директоров Банка России, на котором сегодня было объявлено о повышении ключевой ставки, Набиуллина объяснила, что снижение этого показателя в условиях ускорения инфляции привело бы к её дальнейшему росту и потере веры в национальную валюту, - передаёт РИА Новости.

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