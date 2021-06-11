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Набиуллина: Инфляция вызывает всё большее беспокойство Центрального банка РФ

, 15:58 Источник: ТАСС

Набиуллина: Инфляция вызывает всё большее беспокойство Центрального банка РФ
Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Центральный Банк РФ обеспокоен ростом уровня инфляции в России. В пятницу, 11 июня, по итогам заседания совета директоров Банка России председатель регулятора Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции.

Набиуллина заявила, что инфляция вызывает всё большее беспокойство Центробанка. Глава ЦБ пообещалась уточнить макропрогноз, в том числе инфляцию, на опорном заседании совета директоров в июле. "У нас будет опорное заседание. Мы все наши прогнозы уточним", - заявила сегодня Эльвира Набиуллина.

Согласно её словам, по итогам 2021 года Банк РФ ожидает инфляцию в нашей стране ниже уровня годовой инфляции, который зафиксирован в настоящее время, но выше прогноза, который давался в апреле.

Банк России сегодня вновь повысил ключевую ставку.  Как объясняют эксперты, повышение ключевой ставки должно повлиять на снижение  темпов инфляции, укрепить курс рубля. 

Ранее 23 апреля ЦБ принимал  решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 5,00 процентов годовых.

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