Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

В пятницу, 11 июня, стало известно, что Банк России вновь повысил ключевую ставку. Данный показатель сегодня был увеличен на 0,5 процентного пункта и достиг 5,5 процента годовых.
Согласно последней информации, ЦБ по итогам заседания совета директоров, которое состоялось ранее сегодня, вновь повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Так, показатель вернулся на уровень, который был зафиксирован в апреле-июне прошлого года.
Напомним, 23 апреля ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 5,00 процентов годовых.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.