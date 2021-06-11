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Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

, 13:47 Источник: ЦБ РФ

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

В пятницу, 11 июня, стало известно, что Банк России вновь повысил ключевую ставку. Данный показатель сегодня был увеличен на 0,5 процентного пункта и достиг 5,5 процента годовых.

Согласно последней информации, ЦБ по итогам заседания совета директоров, которое состоялось ранее сегодня, вновь повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Так, показатель вернулся на уровень, который был зафиксирован в апреле-июне прошлого года.

Напомним, 23 апреля ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 5,00 процентов годовых.

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