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Handelsblatt: Меркель посетит США для урегулирования спора по «Северному потоку – 2»

, 07:49 Источник: Handelsblatt

Handelsblatt: Меркель посетит США для урегулирования спора по «Северному потоку – 2»
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Christian Marquardt/Keystone Press Agency

Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, 11 июня, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена отправиться с визитом в Вашингтон, чтобы урегулировать спор о реализации проекта "Северный поток - 2".

Как сообщают источники газеты, точная дата поездки канцлера ФРГ в США пока не определена, но предполагается, что визит состоится в июле или августе. В рамках переговоров Ангела Меркель планирует охватить широкий круг тем, но, по утверждению издания, основное внимание будет уделено проекту "Северный поток – 2".

Отметим, что данная поездка станет первым визитом канцлера Германии в Вашингтон после победы на президентских выборах в США Джо Байдена.

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