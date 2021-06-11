Трамп призвал Байдена «не заснуть» на встрече с Путиным

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11 июня 2021, 07:08 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пожелал действующему лидеру страны Джо Байдену "не заснуть" на встрече с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве.

Трамп пожелал Байдену удачи на переговорах с Путиным в Швейцарии 16 июня. Кроме того, экс-глава США призвал действующего американского лидера "не засыпать" на саммите, а также попросил его передать президенту России наилучшие пожелания.

Напомним, в ходе предвыборной кампании бывший президента США Дональд Трамп не раз называл своего оппонента "сонным Джо".

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