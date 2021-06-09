В Германии заявили, что условием для завершения «СП – 2» является продолжение транзита газа через Украину

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9 июня 2021, 18:11 Источник: РИА "Новости"

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в среду, 9 июня, что Берлин связывает завершение проекта "Северный поток – 2" с продолжением газового транзита через территорию Украины.

Хайко Маас в рамках пресс-конференции заметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель много лет назад "пояснила" президенту России Владимиру Путину – Берлин связывает завершение проекта "Северный поток – 2" с продолжением газового транзита через Украину.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ сообщил, что на этой неделе Берлин и Вашингтон продолжат переговоры по вопросу реализации газопровода "Северный поток - 2".

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