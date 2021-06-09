В России не хватает рабочих рук, особенно средней квалификации

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2021, 11:03

Демографическая проблема стала главным тормозом российской экономики. Рабочих не хватает в строительной сфере, общепите, логистике и других направлениях. Специалисты Высшей школы экономики считают, что население страны будет сокращаться и в дальнейшем. Улучшения демографии за счёт миграционного прироста ожидать не стоит.



Численность трудоспособных россиян составляет порядка 82 миллионов человек. Потребность компаний в работниках стремительно увеличивается. Нехватка рабочих рук на стройках приводит к увеличению стоимости жилья. Серьёзная нехватка специалистов наблюдается в сферах туризма, гостеприимства и общественного питания.



С началом летнего сезона с нехваткой персонала столкнулись рестораны и отели. Количество вакансий в этих сферах увеличилось в несколько раз по сравнению с допандемийным периодом. Цифровизация экономики также обозначила востребованность кадров с наличием компетенций в IT-сфере. Сложнее всего привлечь на вакансии с маленькой зарплатой и сложными условиями труда. Не охотно люди идут и в производство. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН считают, что в России больше всего не хватает рабочей силы средней квалификации. Если такая тенденция будет продолжаться, на восстановление экономики может потребоваться больше времени.





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