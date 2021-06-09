Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о смелом решении Алексея Кудрина пойти против интересов нефтяников

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2021, 07:40 Источник: Газета.ру

Кудрин сажает дерево, фото: twitter.com/Aleksei_Kudrin

В начале двухтысячных в то время будучи министром финансов России Алексей Кудрин принял героическое решение, ввёл пошлину на экспорт нефти. Поступок Кудрина смелым и героическим назвал уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Алексей Кудрин на посту главы Минфина вообще геройский поступок совершил, когда ввёл пошлину на экспорт нефти. ...Всё стабилизировал, пошёл против интересов нефтяников», - рассказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что с металлургами до сих пор так никто не решился сделать. Борис Титова выразил мнение что в 2003—2004 годы в российском правительстве работала «пожарная команда», и она эффективно вывела страну из кризиса 90-х.

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин возглавлял министерство финансов с мая 2000 года по сентябрь 2011 года.

Почему Кудрин и Чубайс продвигают альтернативу путинской концепции государственного развития.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости