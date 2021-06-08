«Кац предлагает сдаться»: почему Кудрин и Чубайс продвигают альтернативу путинской концепции государственного развития

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июня 2021, 15:50 Михаил Хазин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС; На фото: Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс

16 июня (с большой вероятностью) состоится встреча Байдена и Путина. Судя по тому, как спешит Байден, он в этой встрече заинтересован больше и для этого есть основания, и по экономическим причинам (опасный рост инфляции в США), и по геополитическим (слишком уж активно «дружат» Путин и Си). Но это детали, главное — что основные акторы должны как-то согласовывать темы. И если внимательно посмотреть на последние крупные выступления Путина, то чётко видно, что он демонстрирует свою позицию.



Что касается позиции Байдена: на первом этапе он пытался «вернуться к прогрессистской линии Обамы, но довольно быстро стало понятно, что ресурсов на это уже нет. Об этом, кстати, отлично сказал Путин в своей «давосской» речи. И тогда Байден выбрал компромиссную позицию, которая состоит в следующем: в мире сформируются относительные «центры силы», которые получат в своих зонах ответственности некоторую самостоятельность, но будут и вопросы, в которых глобализация сохранится, в частности, валютный и климатический.



Путин (в несколько итераций) ответил и суть его ответов такая: во-первых, Россия требует полной независимости внутри своей территории. То есть какая у нас валюта, что мы делаем на своей территории и так далее - исключительно наше дело. Во-вторых, у нас должна быть зона влияния, буферная зона, в которой мы доминируем и которая обеспечивает нашу безопасность. В-третьих, мы ничего не имеем против климатического вопроса и вопроса доминирования доллара за пределами зоны наших интересов.



Ответ был получен практически сразу. Форум в Санкт-Петербурге закончился в субботу, а уже к понедельнику формальный руководитель НАТО Столтенберг заявил, что нужно срочно созывать совет «Россия-НАТО» и там договариваться, поскольку отношения с Россией никогда не были такими плохими. Обращаю внимание — фраза «нужно договариваться» произнесена до встречи 16 июня. И понятно почему — позиция Путина по предмету договорённости признана подходящей. А если кто чего недопонял, то администрация Байдена прямо отказала президенту Украины Зеленскому во встрече.



Всё? Нет, конечно. И потому, что Байден — это ещё не все США, и потому, что они не были бы США, если бы не держали «фигу в кармане». К тому же, напомним, ключевым переговорщиком по «зелёной» теме является Керри со стороны США и Чубайс со стороны России. А они между собой в давних и хороших отношениях. И вот мы видим, что в последние дни Чубайс начал себя активно проявлять в публичном пространстве. Зачем? А очень просто, чтобы все (и в том числе Путин) не забывали, что он имеет право на собственное мнение. Которое, впрочем, обычно противоречит интересам России, но зато соответствует интересам США.



Кто ещё кроме Чубайса проявил активность? Конечно же, Кудрин, который выдал целую программу либерального реванша. Так сказать, альтернативу позиции Путина на предстоящей встрече. Спрашивается, зачем? А затем, что и Чубайс, и Кудрин — это не «западники» XIX века, которые хотели, чтобы Россия стала лучше и сильнее, для чего ей нужно внедрение некоторых западных технологий, а либералы ХХ века. Которые хотят, чтобы Россия стала нравится Западу. Или, выражаясь языком одного из героев Гайдая: «Кац предлагает сдаться».



«С углеводородами все понятно - даже не хочу обсуждать, слишком ясно, бросил Чубайс, а Кудрин призвал ограничить экспорт нефти и лишиться валютной выручки ради светлого «зелёного» будущего имени Греты Тунберг. Гретинизм, граничащий с кретинизмом... Кроме того, либералы заявили на форуме, что России нужна ещё одна трансформационная волна, сравнимая и даже превосходящая по своему масштабу приватизацию.

Приватизацию мы все помним и помним достаточно хорошо. В какую сумму обойдётся человечеству отказ от ископаемых видов топлива мы слышали: эксперты говорят о 30-50 трлн долларов.

Конечно, можно рассказывать сказки о роли углеводородов (которые никуда не денутся, даже в случае сокращения их доли в мировом энергобалансе, абсолютный уровень их добычи будет расти),и насчёт климата (повышение температуры-то есть, но вот может ли на него повлиять человек — совершенно никем не доказано), и призывать к приватизации 2.0., хотя, оговоримся, общество российским либералам приватизацию не простило. Но само по себе наличие в России видных политических фигур (правда, без особой общественной поддержки), которые имеют альтернативное мнение, с точки зрения американцев усиливает их позиции на переговорах.

Спорить с ними мы не будем, как и доказывать, что они не совсем адекватно представляют себе сложности в собственной экономике. Просто отметим, что перечисленные персонажи с альтернативным мнением, самим этим мнением, высказанным в нужное время, продемонстрировали, что являются не частью российского истеблишмента, а представителями истеблишмента американского в России. Ну, или, если кто-то считает, что повышать их до уровня истеблишмента США слишком сильно — «засланными казачками», представляющими интересы заокеанских игроков.

В общем, и Чубайс, и Кудрин явно подставились, пропустили отличный случай промолчать. Другое дело, что права такого у них нет, поскольку служат соответствующим силам они уже давно. Впрочем, не исключено, что сами они (Чубайс с меньшей вероятностью, Кудрин — с большей) и не поняли, в какую игру их вовлекли. Но с точки зрения выводов это никакой роли не играет, их «командная приверженность» определилась вполне ясно. Тоже, между прочим, своеобразный итог Форума.

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