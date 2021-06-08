Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 июня 2021, 16:58 Источник: РИА "Новости"

экономика, рост, , Gennadii Usoev/Russian Look

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Рост преимущественно обуславливается интенсивным подъемом экономической активности сразу в нескольких крупных странах мира. Всемирный банк, однако, отметил, что многие развивающиеся государства продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией коронавируса нового типа и ее последствиями.

В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3% – на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, согласно оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости