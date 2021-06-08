Аргументы Недели Экономика 13+

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

, 16:58 Источник: РИА "Новости"

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики
экономика, рост, , Gennadii Usoev/Russian Look

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Рост преимущественно обуславливается интенсивным подъемом экономической активности сразу в нескольких крупных странах мира. Всемирный банк, однако, отметил, что многие развивающиеся государства продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией коронавируса нового типа и ее последствиями.

В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3% – на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, согласно оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью