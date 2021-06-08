Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.
Рост преимущественно обуславливается интенсивным подъемом экономической активности сразу в нескольких крупных странах мира. Всемирный банк, однако, отметил, что многие развивающиеся государства продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией коронавируса нового типа и ее последствиями.
В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3% – на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, согласно оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.
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