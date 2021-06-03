Замглавы МИД Панкин предупредил об убытках после отключения России от SWIFT

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июня 2021, 21:59 Источник: РИА Новости

карта, фото: pixels.com

Замглавы МИД РФ Александр Панкин прокомментировал возможное отключение России от SWIFT, которым угрожают некоторые западные страны. По его словам, убытков в таком случае не избежать.

«В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена», - пояснил он.

Панкин отметил, что резон должен перевешивать материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT - это кооператив. Дипломат добавил, что эта система не монопольная, и в разных странах существуют ее аналоги.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к отключению SWIFT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости