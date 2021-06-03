Замглавы МИД Панкин предупредил об убытках после отключения России от SWIFT

Замглавы МИД РФ Александр Панкин прокомментировал возможное отключение России от SWIFT, которым угрожают некоторые западные страны. По его словам, убытков в таком случае не избежать.
«В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена», - пояснил он.
Панкин отметил, что резон должен перевешивать материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT - это кооператив. Дипломат добавил, что эта система не монопольная, и в разных странах существуют ее аналоги.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к отключению SWIFT.
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