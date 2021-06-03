Аргументы Недели Экономика 13+

В Кремле отреагировали на слова Силуанова об изменении структуры ФНБ при обнулении доли доллара

, 18:58 Источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на слова Силуанова об изменении структуры ФНБ при обнулении доли доллара
Красная площадь, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия в течение месяца откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Песков отметил, что процесс дедолларизации в России уже виден невооруженным глазом.

«… имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью