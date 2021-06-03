В Кремле отреагировали на слова Силуанова об изменении структуры ФНБ при обнулении доли доллара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия в течение месяца откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Песков отметил, что процесс дедолларизации в России уже виден невооруженным глазом.
«… имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», - пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса.
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