В Кремле отреагировали на слова Силуанова об изменении структуры ФНБ при обнулении доли доллара

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3 июня 2021, 18:58 Источник: РИА Новости

Красная площадь, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия в течение месяца откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Песков отметил, что процесс дедолларизации в России уже виден невооруженным глазом.

«… имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса.

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