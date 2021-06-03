Силуанов заявил, что Россия в течение месяца откажется от доллара в составе ФНБ

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3 июня 2021, 17:31 Источник: РИА Новости

Антон Силуанов, фото: сайт Госдумы РФ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что сотрудники ведомства планируют существенно изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), обнулив долю доллара.

«Если сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью» - пояснил он на брифинге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Силуанов отметил, что доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. В таком случае доля евро составит 40 процентов, юаня - 30, золота - 20, а британского фунта и японской иены - по пять. Министр добавил, что это произойдет довольно быстро - в течение месяца.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса.

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