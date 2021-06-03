Политолог Бышок оценил заявление канцлера Австрии Курца о «Северном потоке – 2»
3 июня 2021, 12:52
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил слова канцлера Австрии Себастьяна Курца об отказе США от санкций против компаний, участвующих в строительстве "СП-2".
Курц ранее заявил, что Австрия приветствует решение американских власте об отказе от санкций.
Станислав Бышок в беседе с RT выразил мнение, что поддержка проекта сохранится, поскольку и в Германии, и в Австрии существует убежденность в том, что "Северный поток – 2" – это, как выразился Себастьян Курц, "про диверсификацию". Эксперт подчеркнул, что речь идет о политическом проекте, а не об энергетическом, а также добавил, что для стран, потребляющих энергоносители, принципиально важно иметь как можно более широкий рынок.
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