Политолог Бышок оценил заявление канцлера Австрии Курца о «Северном потоке – 2»

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3 июня 2021, 12:52

строительство газопровода "Северный поток – 2", Jens Büttner/dpa

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил слова канцлера Австрии Себастьяна Курца об отказе США от санкций против компаний, участвующих в строительстве "СП-2".

Курц ранее заявил, что Австрия приветствует решение американских власте об отказе от санкций.

Станислав Бышок в беседе с RT выразил мнение, что поддержка проекта сохранится, поскольку и в Германии, и в Австрии существует убежденность в том, что "Северный поток – 2" – это, как выразился Себастьян Курц, "про диверсификацию". Эксперт подчеркнул, что речь идет о политическом проекте, а не об энергетическом, а также добавил, что для стран, потребляющих энергоносители, принципиально важно иметь как можно более широкий рынок.

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