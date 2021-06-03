Курц: «Северный поток – 2» отвечает экономическим интересам Австрии

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3 июня 2021, 09:09 Источник: ТАСС

канцлер Австрии Себастьян Курц, Martin Juen via www.imago-images/www.imago-images.de

Канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках беседы с журналистами заявил, что газопровод "Северный поток - 2" отвечает экономическим интересам Вены. 4 июня политик выступит на пленарном заседании ПМЭФ.

По словам Курца, он очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2". Политик уточнил, что Австрия, как и Германия, продолжает поддерживать строительство газопровода, поскольку это отвечает экономическим интересам страны.

Себастьян Курц заметил, что "Северный поток – 2" служит диверсификации маршрутов европейского энергоснабжения, способствуя тем самым обеспечению энергетической безопасности Европы.

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